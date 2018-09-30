Самолет из Киргизии едва не вылетел в Москву с лопнувшими шинами

У самолета авиакомпании Avia Traffic при вылете из Киргизии в Москву лопнули шины на шасси. Пилот вовремя заметил неисправность и остановил воздушное судно.

У самолета Boeing 737 лопнули две шины на переднем шассе в тот момент, когда воздушное судно двигалось по взлетно-посадочной полосе, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Пилот заметил это и остановил самолет.

В результате аварии никто не пострадал. Перед отправкой в Москву пассажиров разместили в отеле.