Самолет из Киргизии едва не вылетел в Москву с лопнувшими шинами
У самолета авиакомпании Avia Traffic при вылете из Киргизии в Москву лопнули шины на шасси. Пилот вовремя заметил неисправность и остановил воздушное судно.
У самолета Boeing 737 лопнули две шины на переднем шассе в тот момент, когда воздушное судно двигалось по взлетно-посадочной полосе, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Пилот заметил это и остановил самолет.
В результате аварии никто не пострадал. Перед отправкой в Москву пассажиров разместили в отеле.
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