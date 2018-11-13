Самое большое число аутлетов в истории РФ откроется в 2019 году

До конца 2019 года в России откроется максимальное за всю историю России число аутлетов. Рынок пополнится сразу на 95,7 тыс. кв. м площадей.

По прогнозам консалтинговой компании CBRE, в следующем году в эксплуатацию могут сдать четыре строящихся торговых центра, за счет чего рынок вырастет почти вдвое - сразу на 95,7 тыс. кв. м.

В следующем году в Москве откроются Novaya Riga Outlet Village (38 тыс. кв. м) и Outlet Village Hines Moscow (27 тыс. кв. м), в Санкт-Петербурге построят Fashion House Outlet Saint Petersburg (20,3 тыс. кв. м). Еще один аутлет - Brand’s Stories - площадью 10,3 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в Екатеринбурге.

Сейчас по данным CBRE, на одну тысячу граждан России приходится только 0,8 кв. м аутлетов. В Польше этот показатель составляет 7,8 кв. м, в Италии – 13,1 кв. м, в США – 27,2 кв. м. Вместе с тем объем продаж в российских торговых центрах, специализирующихся на реализации товаров известных брендов с большими скидками, сопоставим с европейскими странами и превышает показатели в США, пишет «Интерфакс-недвижимость».