Самарским пенсионерам запретили проведение митинга в городе

Самарские коммунисты не смогут провести марш против изменений в пенсионном законодательстве.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что отказ властей города они обжалуют в Верховном суде, а пока будут проводить встречи без митинга.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что при выходе на пенсию уровень доходов граждан сокращается. Поэтому правительство намерено обеспечить работающему человеку возможность откладывать деньги на период, когда он выйдет на пенсию, отмечает «Федерал Пресс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
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