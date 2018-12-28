В Самаре министр с доходом в 1,5 млн послала бедняков на грядки

В Самаре министр с доходом в 1,5 млн послала бедняков на грядки

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила в случае нехватки средств на питание детей из-за нищенских пособий разводить огороды.

Об этом она написала в Twitter в ответ пользовательнице Юлии Коротаевой, обратившейся к ней с жалобой на низкое пособие по уходу за детьми. Она написала, что если жить на 117 рублей и МРОТ, то отдать в сад ребенка не получится и придется кормить его «дешевой едой на пальмовом масле».

Антимонова обратилась к женщине: «Считаете, что государство должно всех содержать?». Она предложила матерям в декрете искать другие способы заработка, например, выращивать еду самим.

Обсуждение развернулось после публикации «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек». В ней говорилось, что смертность в регионе превысила рождаемость на 29,5%.

Антимонова работает на посту главы минсоцполитики с 2012 года. До этого она была главврачом детской больницы. По данным «Комсомольской правды», доход министра за минувший год составил 1,5 млн рублей, это примерно 128 тыс. в месяц. Ее супруг заработал примерно столько же.

Ранее в Свердловской области развернулся скандал после высказываний главы департамента молодежной политики Ольги Глацких. На встрече с волонтерами она заявила, что государство им ничего не должно, «государство не просило рожать».

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