Сальвадор выдворяет из страны весь дипкорпус Венесуэлы
Власти Сальвадора высылают из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы. На то, чтобы они покинули территорию страны, дипломатам предоставили 48 часов.
«Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро», — говорится в Twitter президента Сальвадора Найиба Букеле.
Соответствующее решение было принято в связи с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле.
Напомним, массовые протесты против президента Николаса Мадуро начались в Венесуэле в начале 2019 года. Тогда глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд западных стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как легитимного президента.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.