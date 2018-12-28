На Сахалине начались обыски из-за фильмов о «крабовом короле»

Полиция Сахалина начала обыски у людей из ближайшего окружения и в доме предпринимателя Олега Кана, которого называют в России «крабовым королем». Его подозревают в контрабанде морепродуктов.

За неделю по федеральным каналам показали несколько фильмов о нелегальном бизнесе Кана. В них говорилось, что с 2000-х годов на Дальнем Востоке работала организованная группа лиц, которые занимались контарбандой камчатских крабов.

В сюжетах говорилось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Д. Петренко. Кан мог быть причастен к убийству, заявляли в СКР. После передачи дела в следственные органы СК России по Сахалинской области уголовное преследование Кана прекратилось.

По данным «Интерфакса», Кан покинул Россию на собственном самолете. Предположительно, он вылетел в Японию.

22 декабря на канале «Россия 24» вышло расследование Эдуарда Петрова под названием «Крабовая ловушка-2». В нем рассказывалось о бизнесе Кана, который управлял компанией по контрабанде краба через подставных лиц. В нелегальной схеме использовали панамские фирмы. Позже сюжет о бизнесе Кана показали на «Первом канале».