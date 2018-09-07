На рынке Екатеринбурга под видом баранины продавали мясо собак

Во время рейда на стихийном рынке на улице Минометчиков в Екатеринбурге найдена точка незаконной торговли мяса без ветеринарно-сопроводительных документов.

Также мясо и мясную продукцию хранили в помещении, где не соблюдался нужный температурный режим.

В ходе рейда было выявлено мясо, не специфичное для заявленного вида животного - вместо баранины, предположительно, реализовывалось мясо собаки.

Всю продукцию уже сожгли на специализированном предприятии, передает «Федерал Пресс».