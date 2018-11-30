Рыбу из Фукусимы пустили в Россию без допроверок
С 1 декабря Россельхознадзор перестанет дополнительно проверять рыбу из японской префектуры Фукусима. Прежде рыбо- и морепродукты исследовали на наличие радионуклидов.
С 23 марта Россия сняла введенный в 2011 году запрет на поставки рыбы из префектуры Фукусима. Поставки разрешили в случае наличия документа о месте происхождения рыбы и итогах исследования на радионуклиды.
С марта 2011 года действовал запрет в отношении 150 предприятий Японии, пишет «Интерфакс». В 2015 году Россия сняла запрет с 23 производителей в префектуре Аомори, так как она расположена на большом расстоянии от Фукусимы.
В 2017 году Япония обращалсь к России снять органичения с еще ряда рыбных предприятий.
Следующая новость Петр Порошенко принес в Россию две плохие новости
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии