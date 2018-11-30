Рыбу из Фукусимы пустили в Россию без допроверок

С 1 декабря Россельхознадзор перестанет дополнительно проверять рыбу из японской префектуры Фукусима. Прежде рыбо- и морепродукты исследовали на наличие радионуклидов.

С 23 марта Россия сняла введенный в 2011 году запрет на поставки рыбы из префектуры Фукусима. Поставки разрешили в случае наличия документа о месте происхождения рыбы и итогах исследования на радионуклиды.

С марта 2011 года действовал запрет в отношении 150 предприятий Японии, пишет «Интерфакс». В 2015 году Россия сняла запрет с 23 производителей в префектуре Аомори, так как она расположена на большом расстоянии от Фукусимы.

В 2017 году Япония обращалсь к России снять органичения с еще ряда рыбных предприятий.