Рыболовам-любителям разрешили рыбачить везде и бесплатно

Рыболовам-любителям разрешили рыбачить везде и бесплатно

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о любительском рыболовстве. Он гарантирует бесплатный доступ россиян к непрофессиональной рыбалке.

Такой вид досуга может быть ограничен «на землях обороны и безопасности, на участках, выделенных для производства аквакультуры и на особо охраняемых природных территориях». На других территориях рыбалка будет бесплатной и беспрепятственной.

Председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что законопроект был принят в первом чтении еще в декабре 2013 года. Он признался, что только сейчас парламентарии достигли компромисса по вопросам, касающимся норм регулирования любительской рыбалки.

С 31 декабря 2020 года будут ликвидированы рыбопромысловые участки, выделенные ранее на осуществление любительского рыболовства. Они занимали порядка 80% от общей площади водоемов, которые могли использоваться рыбаками-любителями. Исключения сделают для отдельных территорий на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Это участки, которые, по факту, выполняют природоохранные функции: занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб и допускают рыбалку исключительно по принципу «поймал - отпусти», - рассказал Николаев.

Депутаты приняли решение отменить введение именных разрешений для рыбаков-любителей. Документ также определяет порядок оборота сетей и запрещает вылов рыбы с их применением. Для некоторых регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока установят маркировку сетей и введут процедуру их регистрации.

Закон устанавливает «суточную норму» вылова. Эта мера принята для сохранения рыбы в реках крупных городов, где повышенная нагрузка на водоемы.

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