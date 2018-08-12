Рядом с Ялтой горят реликтовые леса
Площадь пожаров в горах Крыма составила 19 га, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В работах по ликвидации природного пожара задействованы 478 человек и 58 единиц техники, в том числе три воздушных судна. На тушение из Москвы направлен самолет Ил-76.
Информация о возгорании между Ялтинским и Крымским заповедниками поступила 11 августа, сообщает ТАСС. Очаг находится в труднодоступном месте рядом с Ялтой. Пожарные планируют ликвидировать возгорание до конца дня.
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