Рядом с турецкой Антальей произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 сентября в 90 километрах от курорта Анталья в Турции.
Очаг находился на 40-километровой глубине Средиземного моря приблизительно в 65 километрах от берега.
Местные власти сообщают об отсутствии жертв и разрушений, россияне во время землетрясения не пострадали, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.
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