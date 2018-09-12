Рядом с турецкой Антальей произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 сентября в 90 километрах от курорта Анталья в Турции.

Очаг находился на 40-километровой глубине Средиземного моря приблизительно в 65 километрах от берега.

Местные власти сообщают об отсутствии жертв и разрушений, россияне во время землетрясения не пострадали, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.

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