В Рузе пятилетнего ребенка забыли на прогулке в детсаду
В подмосковной Рузе воспитательница детского сада забыла пятилетнего ребенка на морозе. Девочка, не дожидаясь, когда ее заберут, ушла домой.
Мама ребенка рассказала, что днем из сада позвонила методист и сообщила о пропаже ребенка. Родители обратились в полицию и подключились к поискам.
Спустя некоторое время девочка нашлась. Оказалось, что она ушла домой, когда воспитатель не пересчитала детей после прогулки, оставив ее на площадке.
В самом саду историю рассказали иначе: ребенок якобы покинул учреждение, перепрыгнув через забор. Однако камеры видеонаблюдения показали, что девочка играла в снегу, а воспитатель увела детей в помещение, не заметив пропажи, передает «ПолитЭксперт».
Ранее ребенок замерз насмерть во время прогулки в московском детском саду.
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