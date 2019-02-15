В Рузе пятилетнего ребенка забыли на прогулке в детсаду

В подмосковной Рузе воспитательница детского сада забыла пятилетнего ребенка на морозе. Девочка, не дожидаясь, когда ее заберут, ушла домой.

Мама ребенка рассказала, что днем из сада позвонила методист и сообщила о пропаже ребенка. Родители обратились в полицию и подключились к поискам.

Спустя некоторое время девочка нашлась. Оказалось, что она ушла домой, когда воспитатель не пересчитала детей после прогулки, оставив ее на площадке.

В самом саду историю рассказали иначе: ребенок якобы покинул учреждение, перепрыгнув через забор. Однако камеры видеонаблюдения показали, что девочка играла в снегу, а воспитатель увела детей в помещение, не заметив пропажи, передает «ПолитЭксперт».

Ранее ребенок замерз насмерть во время прогулки в московском детском саду.