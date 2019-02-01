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Русский язык оказался преградой для приема детей в школу Якутска

Русский язык оказался преградой для приема детей в школу Якутска

Национальная школа в Якутске отказалась принимать русскоязычных детей. Конфликт возник после закрытия одного из образовательных учреждений.

Родители школьников решили отправить детей на учебу в близлежащую школу, но там их не приняли. Директор учебного заведения заявила, что мест в школе нет, передает РИА Новости.

Решение руководства поддержал родительский комитет, так как счел заведение «национальной школой». Зачисление детей, разговаривающих на русском языке, может повлиять на программу обучения, объяснили они.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о нарушении прав русскоязычного населения зарубежом. Так, во Львовской области в сентябре официально запретили русский язык.

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Теги:
Места: Россия
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