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В русских пельменях поголовно нашли крахмал и антибиотики

В русских пельменях поголовно нашли крахмал и антибиотики

Роскачество проверило пельмени на прилавках российских магазинов. Ни один из производителей не удостоился «Знака качества».

Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Вся продукция содержала остатки антибиотиков, а мясо производитель подменял дешевым аналогом, добавляя ингредиенты, не указанные в составе – крахмал, загустители.

Всего были проверены 48 образцов пельменей, передает ТАСС. В двух случаях обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти выявлены курица и искусственные добавки, не указанные на этикетке.

«До российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», - констатировал Протасов.

После получения итогов проверки некоторые производители сообщили, что усилили контроль на производстве и сменили поставщиков.

Ранее Роскачество назвало лучшие розовые игристые вина в России.

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Места: Россия
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