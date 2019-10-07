Русские приходы в Европе перешли в подчинение РПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) приняла в свою юрисдикцию русские приходы в Западной Европе, которые до этого относились к Константинопольскому патриархату. Для них установили особый режим управления.

О присоединении Архиепископии западноевропейских приходов (так называемого «русского экзархата») к Московскому патриархату сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Архиепископия сохранит богослужебные особенности и традиции и будет обладать финансовой автономией, пишет РИА Новости.

«Русский экзархат» образовался в 1931 году, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы. В 2018 году было принято решение распустить его. 7 сентября 2019 года 58% приходов проголосовали за присоединение к РПЦ, а патрирах Кирилл выразил желание принять Архиепископию в состав Московского патриархата.