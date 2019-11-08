«Русская планета» запустила приложение для смартфонов

Издание «Русская планета» запустило новое мобильное приложение. С его помощью читатель ежедневно сможет узнавать самые актуальные новости России.

Со времени основания в 2013 году издание претерпело большие изменения, шлифовало форму и оттачивало грани. В публикуемых материалах «Русская планета» не делает пустых обобщающих выводов, она дает читателю возможность самому найти правду, сервируя для него трапезу информации и подавая взвешенный по своим ингредиентам десерт авторского стиля.

«Русская планета» смогла пережить правые и левые взгляды, попеременно склоняясь то в одну, то в другую сторону, находя и теряя своего подписчика. Время не прошло даром. Мы уверены – «Русская планета» переболела детскими недугами, и теперь может полноценно, по-взрослому и смело говорить со своим читателем, открыто и доступно, не поддаваясь соблазнам и веяниям, а также находясь чуть выше политической и экономической ситуации в России, часто подаваемой СМИ в нашей стране сугубо в чьих-то определенных интересах», - сказал шеф-редактор «Русской планеты» Дмитрий Степнов.

«Русская планета» обретает дополнительные крылья в виде нового мобильного приложения, которым она спешит поделиться со своим преданным читателем, а также ждет новых подписчиков и комментаторов своих материалов.

Оставайтесь с нами! Теперь с новым приложением, которое всегда с вами! «Русская планета» в Вашем кармане на каждый день!

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