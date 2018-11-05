«Русал» Олега Дерипаски сменит юридический адрес с Джерси на РФ

Попавшая под санкции США компания «Русал» бизнесмена Олега Дерипаски сменит юридический адрес с острова Джерси на Россию. Об этом говорится в сообщении компании, которое было распространено на Гонконгской фондовой бирже.

«После тщательного обсуждения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и акционеров», - объясняют в «Русале».

Руководству предстоит договориться с российскими властями, фондовыми биржами, а также поменять английское название на русское и привести документы в соответствие с законодательством РФ.

До сих пор группа En+ Group, крупнейшим активом которой является «Русал», зарегистрирован на британском острове Джерси. О планах перерегистрировать компанию стало известно в октябре 2017 года. Сначала «Русал» планировали зарегистрировать на Кипре.

В июне 2018 года говорилось о возможной перерегистрации в Калининградской области или в Приморском крае. На этих территориях созданы специальные административные районы, получить резидентсво на которых могли только иностранные юрлица, отмечает РБК. Закон о создании САР предусматривает смену юридического адреса с одной юрисдикции на другую.

Одним из главных акционеров «Русала» является Олег Дерипаска – он контролирует 48,13% компании. В начале апреля бизнесмен попал под санкции США.

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