Руководители ГК «Основа» и инвестиционно-девелоперского холдинга «Группа Родина» обсудили «умный» девелопмент

Президент и основатель холдинга «Группа Родина», известный российский бизнесмен Антон Винер посетил Физтехпарк 06 ноября 2019 г.

На встрече с Президентом ГК «Основа» Александром Ручьёвым речь шла о развитии «умного» девелопмента и внедрения современных IT-технологий в строительной сфере. В частности, такие технологии могут быть применены при реализации концепции спортивно-образовательного кластера, которую сейчас разрабатывает «Группа Родина». ГК «Основа» может предложить решения на всех стадиях реализации девелоперских проектов - от умного проектирования до умной эксплуатации.

Для Антона Винера и сопровождающих лиц была также организована экскурсия по Физтехпарку, в ходе которой президент холдинга смог познакомиться с работой ключевых резидентов технопарка. Наталья Соболева, CEO Competentum подробно рассказала о работе компании EPAM, которая разрабатывает технологические решения для бизнеса.