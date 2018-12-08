Рухнувшее аэротакси над «Сколково» - как «первый блин комом»

Седьмого декабря 2018 года в инновационном центре «Сколково» состоялся тестовый полет прототипа электролета – аэротакси.

Первый опыт завершился неудачно – образец рухнул после взлета.

Первая гипотеза о причинах падения заключается в том, что разработчики слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе, отвлеклись на общение с гостями мероприятия.

Отмечается, что при использовании литий-ионной энергетики нужно более внимательно учитывать температурный режим, сообщает ТАСС.