Рубль укрепился до максимума с июля 2018 года

Курс рубля укрепился до максимума с июля 2018 года.

24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей. Евро упал ниже 69 рублей. К подорожанию рубля могли привести пик налоговых выплат, спрос на валюты развивающихся стран из-за уменьшения рисков торговых войн, а также снижение ключевой ставки Центробанком РФ.

По словам экспертов, в следующем году рубль продолжит укрепляться. Как ожидается, в начале года курс будет 61 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 65 руб./€, сообщают «Известия».

Тем временем, жители России стали активнее покупать доллары и евро.

Это происходит на фоне укрепления рубля перед Новым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. Также это связано с предстоящим сезоном каникул.

Активнее всего доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске, сообщает ТАСС.

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