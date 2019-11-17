Ройзман готов к выдвижению в Госдуму от партии Гудкова
Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о готовности выдвигаться на выборы в Госдуму в 2021 году от «Партии перемен», если к тому времени ее возглавит политик Дмитрий Гудков.
«Если вы станете председателем „Партии перемен“, если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас», — заявил Ройзман на конференции «Россия для граждан», пишет Znak.
Напомним, Ройзман сложил полномочия градоначальника Екатеринбурга, эмоционально хлопнув дверью, в 2018 году. По его словам, причиной такого решения стало намерение принять участие в обсуждении вопроса об отмене выборов мэра.
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