Роуминг с Белоруссией будет отменен

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию дорожной карты.

По его словам, документ согласован и ждет подписания со стороны Белоруссии. Как отметил Новиков, к сентябрю будущего года должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, до конца текущего года может быть принято решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С 15 июля оператор сотовой связи Tele2 приостановил обслуживание клиентов на территории Абхазии.

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