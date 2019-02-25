Почти 70% пластических клиник в России работают незаконно

Росздравнадзор подвел итоги проверки клиник пластической хирургии. Оказалось, что 68% медучреждений работают с нарушениями.

Проверка коснулась 1 257 клиник, 71,8% из которых (903 центров) – частные. Она была организована во втором полугодии 2018 года.

Росздравнадзор нашел свыше 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинских услуг по пластической хирургии в 820 клиниках, пишет «Интерфакс». Из них 663 медучреждения – частные.

Ранее был оштрафован на 100 тыс. рублей медицинский центр Елены Малышевой из-за многочисленных нарушений. Среди них – отсутствие необходимых инструментов, а также недостаточный для работы пластическим хирургом опыт сотрудников.