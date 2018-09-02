Ростуризм сможет исключать нечестных туроператоров из реестра

Ростуризм с 3 сентября сможет самостоятельно исключать из реестра туроператоров компании, которые прекратили выполнять обязательства по договорам.

Об этом ТАСС рассказала начальник правового управления ведомства Изо Арахамия. По ее словам, это позволит исключить ситуации, когда туроператор прекратил деятельность, не уведомив граждан, и туристы не могут получить компенсации.

Сейчас для исключения из реестра туроператор должен сообщить о прекращении деятельности на своем сайте, а также направить уведомления в Ростуризм, страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь».

Ранее по новой схеме из реестра могла бы быть исключена фирма «Натали Турс», которая 4 июля объявила об аннулировании всех туров до 1 октября. Ущерб клиентам туроператора оценили в 1,2 млрд долларов, при этом компания застрахована лишь на 150 млн рублей.