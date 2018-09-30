Ростуризм предупредил россиян о землетрясении и цунами в Индонезии
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило туристов, которые планируют поездки в Индонезию, об опасности посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой.
В ведомстве подчеркнули, что россияне почти не посещают остров Сулавеси, где в результате землетрясения и цунами погибли 832 человека, сообщает ТАСС. Отмечается, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации в Индонезии.
Мощное землетрясение произошло в Сулавеси 28 сентября. За двое суток было зафиксировано около 170 подземных толчков. Они вызвали сильное цунами. В результате стихии погибли 882 человека, еще 540 получили травмы. Россиян среди пострадавших и погибших не было.
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