Ростуризм предупредил россиян о землетрясении и цунами в Индонезии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило туристов, которые планируют поездки в Индонезию, об опасности посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой.

В ведомстве подчеркнули, что россияне почти не посещают остров Сулавеси, где в результате землетрясения и цунами погибли 832 человека, сообщает ТАСС. Отмечается, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации в Индонезии.

Мощное землетрясение произошло в Сулавеси 28 сентября. За двое суток было зафиксировано около 170 подземных толчков. Они вызвали сильное цунами. В результате стихии погибли 882 человека, еще 540 получили травмы. Россиян среди пострадавших и погибших не было.