В Роструде рассказали о программах переобучения для «предпенсионеров»
В 2019 году на программы переобучения граждан предпенсионного возраста будет выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.
Он пояснил, что механизм переобучения будет состоять из двух частей. Переобучением могут заниматься как предприятия, так и службы занятости. Обучение займет от трех до шести месяцев.
Сейчас регионы работают над оценкой ситуации на рынке труда на ближайший и последующие годы. Исходя из этого будут сформированы программы переобучения, отмечает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин не должен превышать 60 лет, для мужчин – 63.
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