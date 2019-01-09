Роструд назвал дату следующих продолжительных выходных
Еще одни продолжительные выходные ждут жителей России с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в Роструде.
В ведомстве отметили, что День защитника Отечества в 2019 году выпал на субботу, поэтому дополнительный выходной перенесли на 10 мая. Майские праздники продлятся с 1 по 5 числа за счет празднования Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.
В ноябре россияне отдохнут в День народного единства со 2 по 4 ноября, пишет РИА Новости.
Новогодние каникулы в этом году растянулись с 30 декабря 2018 года по 8 января. В связи с этим первая рабочая неделя нового года продлится только три дня – с 9 по 11 января.
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