Ростовский вуз создал робота-сортировщика для «Почты России»

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали прототип робота-сортировщика по заказу «Почты России». Автоматизированный сортировочный комплекс будет полностью готов до конца года.

Об этом рассказал заместитель директора по логистике макрорегиона Южный ФГУП «Почта России» Дмитрий Оторкин. Роботы смогут выполнять функции по сортировке почтовых отправлений. Уже в 2019 году комплекс планируют запустить в работу.

Он представляет собой модульную систему обслуживания складов. Роботы взвешивают грузы, проверяют номера и отправляются к нужному контейнеру. Когда заряд батареи машины заканчивается, он самостоятельно подзаряжается. Одновременно работают шесть из десяти роботов, пока другие заряжаются.

Пилотной площадкой для внедрения технологии станет ростовский сортировочный центр «Почты России», пишет ТАСС.

Соглашение о создании автоматизированного сортировочного комплекса было подписано в мае 2018 года. Роботы обеспечат обработку более 5 тысяч посылок в смену.