Под Ростовом найден тайник с взрывчаткой

В Ростовской области недалеко от границы с Украиной обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, пограничники нашли в тайнике 1,5 кг гексогена, тротил, гранатомет и гранаты.

Тайник находился в одном из заброшенных домов. Источник уточнил, что найденное оружие и взрывчатка будут уничтожены.

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