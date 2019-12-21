Под Ростовом найден тайник с взрывчаткой
В Ростовской области недалеко от границы с Украиной обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
По словам собеседника агентства, пограничники нашли в тайнике 1,5 кг гексогена, тротил, гранатомет и гранаты.
Тайник находился в одном из заброшенных домов. Источник уточнил, что найденное оружие и взрывчатка будут уничтожены.
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