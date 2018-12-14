В Ростове-на-Дону дед увел из-под носа гирлянду за 120 тыс. рублей

В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела за кражу новогодней гирлянды. Украшение стоило стоматологической клинике 120 тыс. рублей.

Исполняющая обязанности директора медучреждения рассказала, что пожилой мужчина собирал в городе металллом, чтобы выручить денег. Увидев гирлянды, он погрузил их в тележку и ушел. Пенсионера искали больше суток.

После того, как выяснилось, что виновному 80 лет, руководство приняло решение прекратить уголовное дело и забрало заявление из полиции. Мужчина в свою очередь вернул дорогостоящую гирлянду. Пока шел розыск, здание украсили новой гирляндой.

«Подписали мировую, все нормально. Гирлянды все возвращены и дело будет сегодня закрыто», - рассказала «360» руководитель учреждения.

За кражу мужчине грозило наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.