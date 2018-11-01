«Ростех» переведет владельца «АвтоВАЗа» в юрисдикцию России
Госкорпорация «Ростех» и Renault планируют перевести совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V из Нидерландов в российскую юрисдикцию. Компания владеет 96,6% акций «АвтоВАЗа».
С этой целью госкорпорация «Ростех» заказала юридические услуги для сопровождения сделок по переводу. Стоимость услуг, согласно данным портала госзакупок, составит 6,93 млн рублей. Они должны быть оказаны до 31 декабря 2018 года, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».
Объем услуг включает разработку структуры сделки, ее пошагового плана, разработку и согласование юридических документов, юридическое сопровождение создания СП в России.
Осенью 2018 года компания Alliance Rostec Auto B.V выкупила 13,1% акций «АвтоВАЗа», нарастив долю в капитале до 96,6%.
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