РЖД и «Ростех» предложили властям передать им акции АО «ГЛОНАСС»

Главы РЖД и «Ростеха» Олег Белозеров и Сергей Чемезов предложили правительству передать им акции АО «ГЛОНАСС». Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Кроме того, Белозеров и Чемезов предложили создать в России единую цифровую транспортно-логистическую систему на базе ГЛОНАСС. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам Юрию Борисову и Максиму Акимову обсудить с РЖД и «Ростехом» возможность ее разработки.

Создание новой системы предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Планируется, что РЖД и «Ростех» разработают сервисы по контролю транзита экспортно-импортных грузов. Это снизит время прохождения транзитных грузов и ускорит интеграцию с сопредельными государствами – Казахстаном, Беларусью, Китаем и странами Евросоюза.

Все грузовые вагоны предлагается оборудовать электронными датчиками, чтобы заменить осмотрщиков. На железной дороге появится система контроля оборудования, которая будет выявлять неисправности подвижного состава, пишет «Коммерсантъ».

АО «ГЛОНАСС» на 100% принадлежит России и является оператором государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Она обеспечивает получение, обработку, хранение и передачу информации о ДТП в дорожно-транспортные службы.