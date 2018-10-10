«Ростех» открыл Центр развития технологий машинного обучения

Концерн «Созвездие», входящий в состав госкорпорации «Ростех», создал Центр развития технологий искусственного интеллекта в Воронеже. Он займется анализом больших данных, машинным обучением и технологиями обработки информации.

Центр открылся при участии Воронежского государственного университета (ВГУ). Он создавался на базе трех факультетов вуза: компьютерных наук, математики и прикладной математики, информатики и механики.

Генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров рассказал, что цель создания центра – подготовка специалистов для предприятий концерна. Его выпускники займутся проектами в сфере искусственного интеллекта, технологий обработки информации для гражданской и военной промышленности, сообщает ТАСС.

Учебная программа центра для студентов ВГУ уже разработана. Лучшие учащиеся начнут работу на предприятиях «Ростеха» во время обучения в вузе.

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