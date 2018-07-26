Рост цен в России в июне составил 4 процента
В июне цены в России выросли в среднем на четыре процента, говорится в «Картине инфляции», составленной Минэкономразвития.
Самый большой рост цен в июне был отмечен в Ингушетии. По данным газеты «Известия», он составил почти 4 процента.
Вместе с тем в Дагестане была зафиксирована дефляция на уровне 0,2 процента на фоне сбора нового урожая.
Экономисты ожидают дефляцию уже по всей России, однако она будет не такой выраженной, сообщает «Национальная служба новостей».
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