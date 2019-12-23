Рост продаж антипохмельных препаратов ожидается в России

Рост продаж антипохмельных препаратов ожидается в России

Фото: freeimages.com

В предновогодние дни и первые две недели 2020 года ожидается рост продаж препаратов против похмелья на 34% в натуральном выражении, выяснили аналитики DSM Group.

Это объясняется тем, что потребление алкоголя в новогодние праздники возрастает в три-четыре раза по сравнению с обычными днями.

К «антипохмельным» аналитики отнесли и препараты, в составе которых есть в том числе и ацетилсалициловая кислота.

По словам экспертов, если не считать новогоднего бума, в целом средства против похмелья россияне покупают всё реже, сообщают «Известия».

Ранее исследователи из Мумбаи составили список продуктов, которые лучше всего помогут справиться с похмельем, которое возникает из-за того, что употребленный этанол превращается в ацетальдегид, который накапливается в организме.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, ацетальдегид должен быть выведен из организма. С этой задачей помогут справиться груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы. Облегчить похмельное состояние могут зеленый и черный чаи.

При этом ученые не советуют есть кукурузу, яйца, витамин С, тмин, мускатный орех, а также пить кофе и молоко, сообщает «Российская газета».

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