Рост цен на мясо в России приведет к суррогатному питанию

С начала 2018 года свинина выросла в цене на 30%, курятина подорожала на 35%, импортная говядина – на 25%, а российская – на 10%.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил, что это приведёт к снижению спроса на продукцию.

Отмечается, что Национальный союз мясопереработчиков хочет повлиять на торговые сети, чтобы повысить стоимость продуктов из мяса. Письмо с соответствующей просьбой уже направлено на имя вице-премьера Алексея Гордеева.

Пётр Шелищ считает, что разобраться со стоимостью мяса нужно именно с поставщиков, так как сами по себе одновременно все магазины цены не поднимут.

Предположительно, цена на мясо в России поднялась из-за ослабления рубля, передает «НСН».

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