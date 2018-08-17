Рост цен на мясо в России приведет к суррогатному питанию
С начала 2018 года свинина выросла в цене на 30%, курятина подорожала на 35%, импортная говядина – на 25%, а российская – на 10%.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил, что это приведёт к снижению спроса на продукцию.
Отмечается, что Национальный союз мясопереработчиков хочет повлиять на торговые сети, чтобы повысить стоимость продуктов из мяса. Письмо с соответствующей просьбой уже направлено на имя вице-премьера Алексея Гордеева.
Пётр Шелищ считает, что разобраться со стоимостью мяса нужно именно с поставщиков, так как сами по себе одновременно все магазины цены не поднимут.
Предположительно, цена на мясо в России поднялась из-за ослабления рубля, передает «НСН».
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