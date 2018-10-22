Рост инвестиций в Москву в 2018 году составит около 5%
Объем инвестиций в Москву в 2018 году составит порядка 5%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, рост инвестиций объясняется вложениями в инфраструктуру. «На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы видим, что получаем около трех рублей частных инвестиций в экономику города», - сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что за последние годы объем инвестиций вырос более чем на 70%. В этом году их рост составит 5%, говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.
Собянин отметил, что 15 % «демонстрирует рост производство промышленной продукции». «Это тоже хороший для Москвы индикатор», - сказал он.
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