Рост инвестиций в Москву в 2018 году составит около 5%

Объем инвестиций в Москву в 2018 году составит порядка 5%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, рост инвестиций объясняется вложениями в инфраструктуру. «На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы видим, что получаем около трех рублей частных инвестиций в экономику города», - сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние годы объем инвестиций вырос более чем на 70%. В этом году их рост составит 5%, говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Собянин отметил, что 15 % «демонстрирует рост производство промышленной продукции». «Это тоже хороший для Москвы индикатор», - сказал он.