«РоссТур» прекратит деятельность в качестве туроператора

Центр бронирования «РоссТур» прекратит работу в качестве туристического оператора. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на директора компании Александра Недополза.

Официально «РоссТур» сообщит о решении в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября. Как уточняет РБК, компания продолжит агентскую деятельность.

Официальное заявление требуется компании для запуска механизма фингарантий, так как «РоссТур» застраховал свою деятельность. Финансовые гарантии в размере 50 млн рублей предоставлены компанией «ЕРВ Туристическое Страхование».

В Российском союзе туриндустрии заявили, что у Недополза отсутствуют средства для погашения долгов перед туроператорами, они, в свою очередь, не готовы предоставить «РоссТуру» отсрочку. Это грозит тем, что туристы, купившие туры, не смогут отправиться на отдых. О каком количестве пострадавших идет речь, неизвестно.

Ранее сообщалось, что «РоссТур» прекратил работу с «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар». В АТОР отмечали, что проблемы возникли у центра из-за нарушения сроков платежей.

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