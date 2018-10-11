«РоссТур» планирует продолжить работу при многомиллионных долгах

Компания «РоссТур» распространила сообщение о намерении продолжить работу при многомиллионных долгах перед туроператорами. Как пояснили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас «РоссТур» ищет инвесторов.

Руководитель компании сообщил, что через «РоссТур» продано более 10 тысяч туров, при этом 40-50% из них оплачены полностью или частично. В настоящее время до 80-90% туров на ближайшие даты оплачиваются туристами или агентами напрямую туроператорам, сообщает РИА Новости.

Эксперты полагают, что общая сумма долга «РоссТура» перед туроператорами может составлять 230 млн рублей.

В октябре стало известно о прекращении сотрудничества туроператоров «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Санмар» и «Интурист» с центром бронирования «РоссТур». Причиной оказались нарушения сроков платежей за путевки клиентов компании.

Позже «РоссТур» распространил сообщение о прекращение туроператорской деятельности. В компании заверили, что организация осуществляет возврат денежных средств на основании заявлений от турагентов.