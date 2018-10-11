«РоссТур» планирует продолжить работу при многомиллионных долгах

Компания «РоссТур» распространила сообщение о намерении продолжить работу при многомиллионных долгах перед туроператорами. Как пояснили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас «РоссТур» ищет инвесторов.

Руководитель компании сообщил, что через «РоссТур» продано более 10 тысяч туров, при этом 40-50% из них оплачены полностью или частично. В настоящее время до 80-90% туров на ближайшие даты оплачиваются туристами или агентами напрямую туроператорам, сообщает РИА Новости.

Эксперты полагают, что общая сумма долга «РоссТура» перед туроператорами может составлять 230 млн рублей.

В октябре стало известно о прекращении сотрудничества туроператоров «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Санмар» и «Интурист» с центром бронирования «РоссТур». Причиной оказались нарушения сроков платежей за путевки клиентов компании.

Позже «РоссТур» распространил сообщение о прекращение туроператорской деятельности. В компании заверили, что организация осуществляет возврат денежных средств на основании заявлений от турагентов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: туризм
Следующая новость Коллекцию Мстислава Ростроповича и его супруги продадут на Sotheby's

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО