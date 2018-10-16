«РоссТур» исключен из единого реестра туроператоров

Компания «РоссТур» исключена из Единого федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ опубликован Федеральным агентством по туризму.

Днем ранее «РоссТур» уведомил «Ростуризм» о прекращении деятельности. В качестве причины руководство назвало невозможность исполнять все обязательства по договорам о реализации турпродукта.

«Ростуризм» отмечает, что 16 октября для туристов и заказчиков услуг оператора, пострадавших от его действий, наступил страховой случай. Теперь граждане смогут получить страховое возмещение в рамках договора страхования ответственности туроператора, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Заявления от туристов принимает страховая компания АО «ЕРВ Туристическое страхование». Туристы застрахованы на сумму 50 млн рублей.

В начале октября пять крупных туроператоров - «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар» – объявили о прекращении сотрудничества с «РоссТур». Компания имела более 700 офисов продаж в 220 городах России.

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