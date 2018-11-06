В Росстате рассказали о росте цен на некоторые продукты в октябре

Росстат отчитался об увеличении цен на яйца, сахар и пшено в октябре. Вместе с тем ведомство отмечает падение цен на большинство фруктов и овощей.

Рост составил 0,6% по сравнению с сентябрем. Стоимость яиц и сахара выросла в большинстве субъектов России, говорится в сообщении ведомства. В 19 регионах куриные яйца подорожали на 10% и более.

Самый высокий рост цен на продукт был замечен в Калужской области – там он подорожал сразу на 16,6%. Вместе с тем в Севастополе яйца подешевели на 0,4%.

В числе прочих продуктов заметно подорожало пшено – цены на него увеличились на 10,2%. Росстат также отмечает увеличение стоимости мяса птицы (2,9%), овсяной и перловых круп (2,5%), рыбного филе (1,7%), хлеба (1,1%).

В ведомстве отчитались о падении цен на некоторые фрукты и овощи. Так, лимоны подешевели на 18,2%, морковь – на 11,2%, отмечает Агентство экономической информации «Прайм». Однако огурцы и помидоры подорожали на 27,4% и 20,2% соответственно.

В конце октября стало известно о резком увеличении оптовых цен на сахар. Отмечалось, что подорожание составило 50% по сравнению с сентябрем 2017 года.

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Места: Россия
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