Читай-город










Читай-город

Росстат зафиксировал рекордный рост экономики в 2018 году

Росстат зафиксировал рекордный рост экономики в 2018 году

Росстат оценил валовый внутренний продукт в 2018 году. Он оказался выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка.

По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей, рост экономики достиг 2,3%. Это максимальный показатель с 2012 года, когда ВВП оказался 3,7%.

Рост наблюдается почти во всех отраслях экономики. Самые значительные изменения коснулись строительства: если годом ранее отрасль сократилась на 1,2%, то в 2018 году выросла на 4,7%. Максимальный годовой рост зафиксирован также в финансовой и страховой деятельности: он составил 6,3%, передает «360».

На прошедшей неделе Банк России заявил о возможном росте ВВП за 2018 год до 2%. Изменения объясняли пересмотром данных по работе строительной отрасли.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в пределах 2%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Росстат
Следующая новость Украина построила вышки для наблюдения за Азовским морем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО