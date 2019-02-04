Росстат зафиксировал рекордный рост экономики в 2018 году

Росстат оценил валовый внутренний продукт в 2018 году. Он оказался выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка.

По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей, рост экономики достиг 2,3%. Это максимальный показатель с 2012 года, когда ВВП оказался 3,7%.

Рост наблюдается почти во всех отраслях экономики. Самые значительные изменения коснулись строительства: если годом ранее отрасль сократилась на 1,2%, то в 2018 году выросла на 4,7%. Максимальный годовой рост зафиксирован также в финансовой и страховой деятельности: он составил 6,3%, передает «360».

На прошедшей неделе Банк России заявил о возможном росте ВВП за 2018 год до 2%. Изменения объясняли пересмотром данных по работе строительной отрасли.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в пределах 2%.