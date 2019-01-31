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Новую прослойку населения учтут при оценке бедности в России

Новую прослойку населения учтут при оценке бедности в России

Росстат предложил при оценке уровня бедности в стране учитывать число женщин с детьми до 6 лет. За счет анализа этой категории населения общий показатель бедных в России может увеличиться.

После оценки существующей методики Росстат заявил о необходимости расширить выборку респондентов и дополнить теми категориями, которые сейчас не учитываются. Модернизированную методику могут ввести с 2020 года.

Изменение методики может повысить общее количество бедных в стране, заявила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет — прим.) наиболее уязвима», — уточнила она в беседе с РБК. Так, после семи лет дети поступают в школы, где низкообеспеченным семьям оказываются разные меры соцподдержки.

В настоящее время уровень бедности измеряется на основании анализа выборочных семей и охватывает порядка 48,5 тысяч домохозяйств. Результаты основаны на данных интервью членов семей.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году уровень бедности должен сократиться вдвое. По последним подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2018 года в стране 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума.

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Места: Россия
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