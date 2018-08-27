В Россию приходит электронная система ипотечных кредитов
В России в 2019 году полностью запустят электронную ипотеку.
Процесс получения ипотеки в России будет максимально упрощен для граждан.
Отмечается, что клиенты смогут не приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости.
К концу 2019 года планируется подготовить предложения по обслуживанию заемщика удаленно на всех этапах — от выдачи кредита до регистрации недвижимости — и провести пилотные сделки.
В настоящее время клиенты могут подать заявку на получение ипотеки и все необходимые документы через интернет, однако для подписания договора всё равно нужно приезжать в банк, а потом в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав собственности, отмечает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
Следующая новость В Павловском Посаде открылся дом-музей актера Вячеслава Тихонова
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии