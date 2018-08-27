В Россию приходит электронная система ипотечных кредитов

В России в 2019 году полностью запустят электронную ипотеку.

Процесс получения ипотеки в России будет максимально упрощен для граждан.

Отмечается, что клиенты смогут не приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости.

К концу 2019 года планируется подготовить предложения по обслуживанию заемщика удаленно на всех этапах — от выдачи кредита до регистрации недвижимости — и провести пилотные сделки.

В настоящее время клиенты могут подать заявку на получение ипотеки и все необходимые документы через интернет, однако для подписания договора всё равно нужно приезжать в банк, а потом в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав собственности, отмечает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».