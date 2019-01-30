В Россию приедет легенда клубной музыки

Лейблу DAR исполняется 11 лет, это событие Denis A и его команда планирует отметить серией масштабных вечеринок, которая начнётся с выступления легендарного диджея Джона Дигвида.

Он выступит в «Бессоннице» 2 февраля в рамках шоу-кейса DAR.

На сцене также выступят: Denis A, Dao Dar, Mr. Morek, Pelengator, Mirida, Batkov, Marmeladova, Frost, Astral Base, Erit Sian.

Джон Дигвид почти тридцать лет является законодателем клубной культуры, он задаёт новые тренды, а на основе его композиций рождаются новые музыкальные стили. Ещё в 90-х годах, Дигвид и его соратник Sasha сочинили треки, которые обозначили каноны нового музыкального направления progressive house. Сейчас Дигвид развивает электронную музыку посредством своего лейбла Bedrock, который за 13 лет подарил миру целую плеяду звёзд электронной музыки.

Badrock стал альма-матер для Криса Фортье, Джимми ван М, Марко Бейли и Guy J, которые взошли на небосклон электронной музыки, во многом благодаря продюсерскому таланту Джона Дигвида.

Кроме рекордов продаж, а его микс записанный с Sasha для Renaissance стал самым продаваемым за всю историю танцевальной музыки, он поставил множество других рекордов. Например, собрал на open air в Брайтоне недостижимые ранее 250 тысяч человек, а его радио-шоу слушают 14 млн человек в 45 странах мира.

Может ли любитель электронной музыки пропустить выступление легенды? Ответ очевиден.