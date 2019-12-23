Россию просят предоставить данные по крушению МН17

Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании о причастности Украины к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года.

В письме национальному парламенту Нидерландов, посвященному развитию отношений с РФ, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил о просьбе к Москве в сотрудничестве по делу MH17.

При этом Блок заявил, что разочарован тем, что российская сторона не задержала по запросу прокуратуры страны бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым в деле MH17, пишет «ТАСС».

Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить Малайзии имеющиеся у неё данные по катастрофе о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

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