Россию планируют поделить на более крупные федеральные единицы

В России могут появиться 14 макрорегионов наподобие Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Отмечается, что в России могут добавиться Центральный, Северный, Центрально-Чернозёмный, Южный, Волго-Камский, Уральский и ещё шесть макрорегионов по аналогии существующим Дальним Востоком и Северным Кавказом.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов отметил, что деление создаётся, когда существует недоверие к уже готовым институтам, чтобы охватить уже имеющиеся центры.

По его мнению, отношения между губернаторами и федеральным центром в большинстве случаев были совершенно не доверительные, что привело в прошлом году к большому количеству замен.

Василий Колташов добавил, что попытка дублировать систему с новыми функциями и ожиданием какого-то результата может себя не оправдать, сообщает «НСН».