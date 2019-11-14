Россию назвали врагом номер один для Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Российскую Федерацию врагом. Также он уверен, что с Россией нельзя вести финансово-экономические отношения.

«Без лишних слов: ещё с 2014 года я чётко понимал, что имя врага… - Россия», - написал Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра обороны, Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях и он держит вопросы взаимодействия с альянсом на своем контроле, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».

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