Россию и Китай соединили мостом через Амур

Мост через реку Амур, который соединяет Россию и Китай, достроен в Благовещенске. На его строительство ушло три года.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, мост имеет очень большое стратегическое значение и несет серьезные перспективы для всего региона. Также он выразил благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей.

На мосту положили двухполосную автодорогу. Ожидается, что каждодневно по нему смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек, пишет «РИА Новости».

Строительство моста идет с 2016 года. Его длина – более километра.

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