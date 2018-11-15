Россию ждет обвал закупочных цен на молоко из-за «Меркурия»

В апреле 2019 года в России могут обрушиться закупочные цены на молочную продукцию в случае, если товар не войдет в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, свободное перемещение молочной продукции на территории ЕАЭС и большое количество фальсификата создают неблагоприятные условия для развития отрасли. Он отметил отсутствие контроля со стороны Роспотребнадзора и призвал навести порядок.

Сами производители не видят причин для дестабилизации цен на рынке молочной продукции. По словам председателя правления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, действенным инструментом для борьбы с нарушителями может стать привлечение к ответственности недобросовестных производителей. В настоящее время реализуется пилотный проект по маркировке молочной продукции для создания единой системы прослеживаемости, пишет РБК.

«Меркурий» заработал в России с 1 июля 2018 года. Система позволяет отслеживать движение таких продуктов, как мясо, рыба, яйца. Готовая молочная продукция там не отслеживается – против ее внедерния выступали производители молока. В результате было принято решение заменить «Меркурий» для молочного рынка на маркировку.

Ожидалось, что эксперимент начнется в декабре 2018 года и завершится к январю 2019. Однако позже премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с требованием разработать единую систему для прослеживаемости всей сельхозпродукции.

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